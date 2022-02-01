Объявлен набор волонтёров для работы на ПМЭФ-2022

Фонд Росконгресс совместно с Ассоциацией волонтёрских центров объявили о наборе волонтёров на Петербургский международный экономический форум в рамках Программы мобильности.

Об этом сообщает сайт kp.ru.

Для участия в программе кандидатам необходимо пройти обучение и сдать экзамены.

Заявку можно подать до 11 марта. Онлайн-тестирование будет проходить до 16 марта, а интервью по компетенциям — до 22 апреля.

Заключительное собеседование состоится до 20 мая.

ПМЭФ будет проходить с 15 по 18 июня 2022 года.

Ранее российский президент Владимир Путин пригласил иностранных инвесторов, которые приняли участие в инвестиционном форуме «ВТБ Капитала» «Россия зовёт!», в 2022 году посетить ПМЭФ.