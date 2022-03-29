Школьники из Тюменской области стали призёрами Всероссийской олимпиады по информатике

Школьники из Тюменской области стали призёрами заключительного этапа Всероссийской олимпиады по информатике.

Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на информационный центр региона.

Среди победителей — Георгий Нехорошков, среди призёров — Тимофей Кондрашов.

Оба лауреата учатся в 11-м классе физико-математической школы. Они получили право на поступление на профильное направление любого вуза России без экзаменов и без подтверждения результатов баллами ЕГЭ.

Олимпиада проходила в образовательном центре «Сириус» в Сочи.

Ранее издание «Янтарный край» сообщало, что в Калининградской области стали известны участники региональной сборной Всероссийской олимпиады школьников.