Школьники из Тюменской области стали призёрами Всероссийской олимпиады по информатике

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Школьники из Тюменской области стали призёрами заключительного этапа Всероссийской олимпиады по информатике.
Школьники из Тюменской области стали призёрами Всероссийской олимпиады по информатике
  • Gettyimages.ru
  • © Hill Street Studios

Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на информационный центр региона.

Среди победителей — Георгий Нехорошков, среди призёров — Тимофей Кондрашов.

Оба лауреата учатся в 11-м классе физико-математической школы. Они получили право на поступление на профильное направление любого вуза России без экзаменов и без подтверждения результатов баллами ЕГЭ.

Олимпиада проходила в образовательном центре «Сириус» в Сочи.

Ранее издание «Янтарный край» сообщало, что в Калининградской области стали известны участники региональной сборной Всероссийской олимпиады школьников.

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