Школьники из Тюменской области стали призёрами Всероссийской олимпиады по информатике
- Gettyimages.ru
- © Hill Street Studios
Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на информационный центр региона.
Среди победителей — Георгий Нехорошков, среди призёров — Тимофей Кондрашов.
Оба лауреата учатся в 11-м классе физико-математической школы. Они получили право на поступление на профильное направление любого вуза России без экзаменов и без подтверждения результатов баллами ЕГЭ.
Олимпиада проходила в образовательном центре «Сириус» в Сочи.
Ранее издание «Янтарный край» сообщало, что в Калининградской области стали известны участники региональной сборной Всероссийской олимпиады школьников.