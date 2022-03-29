В Свердловской области собрали более 120 т гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса

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В Свердловской области собрали более 124 т гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса.
В Свердловской области собрали более 120 т гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса
  • globallookpress.com
  • © V Ictor/XinHua

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на региональный Департамент информационной политики.

Очередная партия груза уже отправлена. В рамках акции #МыВместе волонтёры объединённого штаба наполнили фуру вещами первой необходимости и продуктами с длительным сроком годности — в общей сложности 12 т.

Приём гумпомощи ведётся в пунктах сбора по всему региону, передаёт «ПолитЭксперт». Сортировка грузов организована в Екатеринбурге.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге продолжается работа по сбору гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса.

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