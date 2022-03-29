В Свердловской области собрали более 120 т гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса
- globallookpress.com
- © V Ictor/XinHua
Об этом сообщает ФАН со ссылкой на региональный Департамент информационной политики.
Очередная партия груза уже отправлена. В рамках акции #МыВместе волонтёры объединённого штаба наполнили фуру вещами первой необходимости и продуктами с длительным сроком годности — в общей сложности 12 т.
Приём гумпомощи ведётся в пунктах сбора по всему региону, передаёт «ПолитЭксперт». Сортировка грузов организована в Екатеринбурге.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге продолжается работа по сбору гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса.