В Свердловской области собрали более 120 т гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса

В Свердловской области собрали более 124 т гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса.

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на региональный Департамент информационной политики.

Очередная партия груза уже отправлена. В рамках акции #МыВместе волонтёры объединённого штаба наполнили фуру вещами первой необходимости и продуктами с длительным сроком годности — в общей сложности 12 т.

Приём гумпомощи ведётся в пунктах сбора по всему региону, передаёт «ПолитЭксперт». Сортировка грузов организована в Екатеринбурге.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге продолжается работа по сбору гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса.