В Петербурге рассказали о работе по сбору гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса

Короткая ссылка
В Санкт-Петербурге продолжается работа по сбору гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса.
В Петербурге рассказали о работе по сбору гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса
  • globallookpress.com
  • © Maximilian Clarke/Keystone Press Agency

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу комитета по молодёжной политике.

В пункт сбора гумпомощи Красного Креста горожане принесли 12,6 т необходимых вещей. Более 200 волонтёров помогают в сборе, сортировке и погрузке.

Со склада Центра международных гуманитарных связей в Петербурге отправили в Ростовскую область 7 т груза, в пункты временного размещения вынужденных переселенцев в Ленинградской области — ещё 1,5 тонны.

Также стало известно, что в Приморский край из Луганской Народной Республики прибыла жительница города Ровеньки. Профильные службы уже занимаются оформлением соответствующих документов, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД России. Девушке уже предложили работу во Владивостоке.

В регионе работают 14 пунктов временного размещения.

Ранее сообщалось, что в Самарскую область прибыл второй поезд с беженцами из Донбасса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить