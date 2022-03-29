В Петербурге рассказали о работе по сбору гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса

В Санкт-Петербурге продолжается работа по сбору гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу комитета по молодёжной политике.

В пункт сбора гумпомощи Красного Креста горожане принесли 12,6 т необходимых вещей. Более 200 волонтёров помогают в сборе, сортировке и погрузке.

Со склада Центра международных гуманитарных связей в Петербурге отправили в Ростовскую область 7 т груза, в пункты временного размещения вынужденных переселенцев в Ленинградской области — ещё 1,5 тонны.

Также стало известно, что в Приморский край из Луганской Народной Республики прибыла жительница города Ровеньки. Профильные службы уже занимаются оформлением соответствующих документов, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД России. Девушке уже предложили работу во Владивостоке.

В регионе работают 14 пунктов временного размещения.

Ранее сообщалось, что в Самарскую область прибыл второй поезд с беженцами из Донбасса.