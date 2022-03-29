Роскомнадзор ограничил доступ к сайту mult.ru
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Отмечается, что ранее ведомство направило владельцу ресурса mult.ru уведомление о необходимости удаления эпизода анимационного сериала «Масяня», в котором содержится недостоверная информация о военной спецоперации России на Украине.
Таким образом, доступ ограничивается к отдельной странице сайта в интернете.
Ранее Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к сайтам немецкого таблоида Bild и журналиста Александра Невзорова.