Роскомнадзор ограничил доступ к сайту mult.ru

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Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к сайту mult.ru. Об этом информирует РИА Новости.
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту mult.ru
  • Gettyimages.ru
  • © shironosov

Отмечается, что ранее ведомство направило владельцу ресурса mult.ru уведомление о необходимости удаления эпизода анимационного сериала «Масяня», в котором содержится недостоверная информация о военной спецоперации России на Украине.

Таким образом, доступ ограничивается к отдельной странице сайта в интернете.

Ранее Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к сайтам немецкого таблоида Bild и журналиста Александра Невзорова.

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