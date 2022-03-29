Опрос: сотрудники каждой пятой компании в Краснодаре работают на удалёнке

Сотрудники каждой пятой компании в Краснодаре работают удалённо, следует из результатов опроса, проведённого SuperJob.

Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу сервиса.

Чаще всего дистанционно работают программисты, бухгалтеры и менеджеры по продажам.

Исследование проходило с 15 по 28 марта среди представителей 1 тыс. предприятий из всех округов России. Выяснилось, что удалёнка действует в каждой четвёртой организации.

Ранее эксперт в области развития предприятий общественного питания Дмитрий Машин в беседе с Nation News высказался о перспективах рынка труда.