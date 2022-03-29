Глава Роспотребнадзора Попова прокомментировала деятельность биолабораторий на Украине
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«Мы прекрасно понимаем риски, которые связаны с этими лабораториями, и это риски для всего человечества», — цитирует РИА Новости Попову.
Она пояснила, что в 2012 году Украина разрушила систему эпидемиологического надзора, после чего туда пришли военные другой страны и стали обеспечивать якобы биологическую безопасность Украины.
«Таким образом страна просто теряет свой суверенитет в области биологической безопасности», — резюмировала Попова.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала военно-биологическую активность США на Украине «дьявольским планом».