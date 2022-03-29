Глава Роспотребнадзора Попова прокомментировала деятельность биолабораторий на Украине

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что риски, связанные с биологическими лабораториями на Украине, финансируемыми Соединёнными Штатами, очень большие.

«Мы прекрасно понимаем риски, которые связаны с этими лабораториями, и это риски для всего человечества», — цитирует РИА Новости Попову.

Она пояснила, что в 2012 году Украина разрушила систему эпидемиологического надзора, после чего туда пришли военные другой страны и стали обеспечивать якобы биологическую безопасность Украины.

«Таким образом страна просто теряет свой суверенитет в области биологической безопасности», — резюмировала Попова.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала военно-биологическую активность США на Украине «дьявольским планом».