В Подмосковье упростили процедуру выдачи разрешений на работу такси для ИП

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В Московской области упростили процедуру выдачи разрешений на работу такси для индивидуальных предпринимателей.
В Подмосковье упростили процедуру выдачи разрешений на работу такси для ИП
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу регионального Минтранса.

Собственники машин, которые будут использовать их для работы в такси, смогут получить разрешение за день.

«Сокращение сроков выдачи разрешений такси направлено в качестве мер поддержки ИП. Для получения разрешения предприниматели подают всего лишь два документа — паспорт и свидетельство о регистрации транспортного средства, что существенно сокращает процедуру проверки документов при рассмотрении заявлений и срок выдачи разрешений», — заявил замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Евгений Аптекин.

Заявление можно подать в электронной форме через региональный портал госуслуг. Также можно обратиться в МФЦ с необходимым перечнем документов.

Ранее председатель координационного совета межрегионального профсоюза работников транспорта «Таксист» Андрей Попков высказался о рентабельности бизнеса.

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