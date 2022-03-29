В Минстрое прокомментировали ситуацию с льготной ипотекой

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Глава Минстроя Ирек Файзуллин прокомментировал ситуацию с льготной ипотекой.
В Минстрое прокомментировали ситуацию с льготной ипотекой
  • РИА Новости

В беседе с «Парламентской газетой» он заявил, что «ставка начинает работать более расширенно».

«Во-первых, 6 млн рублей — лимит на все регионы, кроме столичных, и 12 млн рублей — столичные регионы. Это тоже надо учитывать. Ежедневно идёт фактический рост оформления и выдачи ипотечных кредитов», — сказал министр.

Что касается финансирования программы, то, как отметил Файзуллин, Минфин предусмотрит все необходимые средства.

Министр добавил, что Минстрой будет мониторить выполнение программы, рассчитанной на срок до 1 июля, а при необходимости откорректирует её для повышения эффективности.

Ранее НСН сообщала, что в Москве выдали более 1 тыс. льготных ипотечных кредитов в январе 2022 года, их общий объём составил 2,6 млрд рублей.

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