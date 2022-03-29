«Мужское государство» добавлено в перечень террористов и экстремистов

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Группировка «Мужское государство»* добавлена в официальный перечень террористов и экстремистов.
«Мужское государство» добавлено в перечень террористов и экстремистов
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Об этом сообщается в соответствующем перечне на сайте Росфинмониторинга.

25 марта Министерство юстиции России включило межрегиональное объединение «Мужское государство» в перечень экстремистских организаций.

18 октября Нижегородский областной суд признал «Мужское государство» экстремистской организацией и запретил её деятельность в России.

Как уточняется, с требованием о запрете объединения в суд обратилась прокуратура Нижегородской области.

Административными ответчиками являются незарегистрированное межрегиональное объединение «Мужское государство», его организатор Поздняков, а также Дмитрий Губанов и Игорь Носов. Они не явились в суд.

*Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Нижегородского областного суда от 18.10.2021.

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