«Мужское государство» добавлено в перечень террористов и экстремистов

Группировка «Мужское государство»* добавлена в официальный перечень террористов и экстремистов.

Об этом сообщается в соответствующем перечне на сайте Росфинмониторинга.

25 марта Министерство юстиции России включило межрегиональное объединение «Мужское государство» в перечень экстремистских организаций.

18 октября Нижегородский областной суд признал «Мужское государство» экстремистской организацией и запретил её деятельность в России.

Как уточняется, с требованием о запрете объединения в суд обратилась прокуратура Нижегородской области.

Административными ответчиками являются незарегистрированное межрегиональное объединение «Мужское государство», его организатор Поздняков, а также Дмитрий Губанов и Игорь Носов. Они не явились в суд.

*Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Нижегородского областного суда от 18.10.2021.