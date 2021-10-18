Нижегородский областной суд признал «Мужское государство» экстремистской организацией

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Нижегородский областной суд признал «Мужское государство» экстремистской организацией и запретил её деятельность в России.
Нижегородский областной суд признал «Мужское государство» экстремистской организацией
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Административно-исковое заявление удовлетворить, признать объединение «Мужское государство» экстремистским и запретить его деятельность на территории России», — сказала судья Анна Белова.

В начале сентября сеть ресторанов «Тануки» обратилась в правоохранительные органы после угроз со стороны движения «Мужское государство» в адрес самой компании и её директора по маркетингу Станислава Колоскова.

Это произошло после того, как основатель «Мужского государства» потребовал от «Тануки» извинений за использование в рекламе темнокожих моделей.

Компания отказалась, уточнив, что и дальше будут выкладываться фото с «представителями разных вероисповеданий, национальностей, рас и ориентаций».

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