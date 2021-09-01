«Тануки» обратилась в правоохранительные органы после угроз в адрес компании

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Сеть ресторанов «Тануки» обратилась в правоохранительные органы после угроз со стороны движения «Мужское государство» в адрес самой компании и её директора по маркетингу Станислава Колоскова.
«Тануки» обратилась в правоохранительные органы после угроз в адрес компании
  • РИА Новости

Об этом сам Колосков рассказал в беседе с RT.

«Все заявления поданы, причём уже не один раз. В том числе поданы заявления со скриншотами комментариев мне в личные аккаунты, с угрозами и так далее. Это тоже всё уже есть у правоохранительных органов», — уточнил он.

По словам Колоскова, хотя «глобальных потерь» компания не понесла, но перебои в работе были.

«Ближе к концу недели будем фиксировать убытки и с этими убытками также обращаться в органы внутренних дел. Потому что это препятствие коммерческой деятельности — есть определённые статьи за это», — сказал он.

Ранее директор по маркетингу «Тануки» сообщил в Facebook, что ему начали угрожать.

Это произошло после того, как основатель «Мужского государства» потребовал от «Тануки» извинений за использование в рекламе темнокожих моделей. Компания отказалась, уточнив, что и дальше будут выкладываться фото с «представителями разных вероисповеданий, национальностей, рас и ориентаций».

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