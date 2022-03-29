В Кремле сообщения об «отравлении» Абрамовича назвали частью информационной войны

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о якобы отравлении бизнесмена Романа Абрамовича.
В Кремле сообщения об «отравлении» Абрамовича назвали частью информационной войны
  • РИА Новости
  • © POOL

«Это часть информационной кампании, часть информационных диверсий, это часть информационной войны. Эти сообщения, безусловно, не соответствуют действительности, уже были заявления представителей того же Абрамовича», — сказал Песков, отвечая на вопрос RT.

Ранее стало известно, что Абрамович находится в Стамбуле, где 29 марта проходят российско-украинские переговоры.

Перед началом переговоров он встретился во дворце Долмабахче с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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