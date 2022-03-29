Минцифры совместно с ФАС России будет контролировать рост цен на сотовую связь

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) совместно с Минцифры России будет контролировать рост цен на сотовую связь в стране.

«Минцифры России совместно с ФАС будет контролировать рост цен. Тарифы на сотовую связь не будут расти выше уровня инфляции в России», — говорится в заявлении ведомства.

В январе в МТС заявили, что оператор сотовой связи поменяет примерно 25% от всех массовых тарифов.

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении оператора МТС после повышения стоимости услуг сотовой связи более чем для 28 млн абонентов в среднем на 9,5%, обосновав это ростом своих затрат.