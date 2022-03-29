Минцифры совместно с ФАС России будет контролировать рост цен на сотовую связь
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«Минцифры России совместно с ФАС будет контролировать рост цен. Тарифы на сотовую связь не будут расти выше уровня инфляции в России», — говорится в заявлении ведомства.
В январе в МТС заявили, что оператор сотовой связи поменяет примерно 25% от всех массовых тарифов.
Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении оператора МТС после повышения стоимости услуг сотовой связи более чем для 28 млн абонентов в среднем на 9,5%, обосновав это ростом своих затрат.