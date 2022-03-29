Минцифры совместно с ФАС России будет контролировать рост цен на сотовую связь

Короткая ссылка
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) совместно с Минцифры России будет контролировать рост цен на сотовую связь в стране.
Минцифры совместно с ФАС России будет контролировать рост цен на сотовую связь
  • Gettyimages.ru
  • © Shannon Fagan

«Минцифры России совместно с ФАС будет контролировать рост цен. Тарифы на сотовую связь не будут расти выше уровня инфляции в России», — говорится в заявлении ведомства.

В январе в МТС заявили, что оператор сотовой связи поменяет примерно 25% от всех массовых тарифов.

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении оператора МТС после повышения стоимости услуг сотовой связи более чем для 28 млн абонентов в среднем на 9,5%, обосновав это ростом своих затрат.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить