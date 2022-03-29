Собянин поручил выделить 10 млрд рублей на льготное кредитование инвестиционных проектов

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Мэр Москвы Сергей Собянин поручил выделить 10 млрд рублей Московскому Фонду поддержки промышленности и предпринимательства для льготного кредитования инвестиционных проектов.
Собянин поручил выделить 10 млрд рублей на льготное кредитование инвестиционных проектов
  • РИА Новости

«Правительство Москвы предоставит 10 млрд рублей... для субсидирования процентных ставок по кредитам на реализацию инвестиционных проектов по строительству объектов нежилого назначения в городе Москве», — приводит РИА Новости сообщение мэрии российской столицы.

Согласно заявлению, за счёт льготной программы кредитования инвесторы смогут продолжить работу над начатыми проектами, что позволит сохранить рабочие места и сохранить деловую активность в строительной отрасли.

Собянин ранее сообщил о решении выделить 7 млрд рублей на оказание адресной социальной помощи гражданам, столкнувшимся с потерей работы, снижением доходов и другой трудной жизненной ситуацией.

Также новые решения коснулись строительной отрасли и импортозамещения.

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