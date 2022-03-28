Собянин: очередной пакет мер поддержки ряда сфер в Москве примут на текущей неделе

Очередной пакет мер поддержки транспортной отрасли и ряда других важных для города сфер будет принят на этой неделе, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Работаем максимально энергично. Очередной пакет будет принят на этой неделе. Он касается поддержки транспортной отрасли и ряда других важных для города сфер», — сообщил мэр.

Говоря об уже принятых мерах, Собянин отметил, что решено выделить 7 млрд рублей на оказание адресной социальной помощи гражданам, столкнувшимся с потерей работы, снижением доходов и другой трудной жизненной ситуацией.

«Средства предоставляются в денежной форме или в виде электронных сертификатов, которые можно отоварить в магазинах, заключивших специальные соглашения с правительством Москвы», — сказал он.

Для поддержки малого и среднего бизнеса сформирована полноценная городская программа поддержки, которая предусматривает программу льготного кредитования.

Также новые решения коснулись строительной отрасли и импортозамещения, рассказал мэр Москвы.

24 марта Собянин утвердил антикризисные меры поддержки, согласно которым арендаторы нежилых объектов, находящихся в собственности Москвы, смогут получить отсрочку до 31 декабря 2022 года по оплате арендных платежей за II квартал текущего периода.