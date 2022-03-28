Собянин: очередной пакет мер поддержки ряда сфер в Москве примут на текущей неделе
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«Работаем максимально энергично. Очередной пакет будет принят на этой неделе. Он касается поддержки транспортной отрасли и ряда других важных для города сфер», — сообщил мэр.
Говоря об уже принятых мерах, Собянин отметил, что решено выделить 7 млрд рублей на оказание адресной социальной помощи гражданам, столкнувшимся с потерей работы, снижением доходов и другой трудной жизненной ситуацией.
«Средства предоставляются в денежной форме или в виде электронных сертификатов, которые можно отоварить в магазинах, заключивших специальные соглашения с правительством Москвы», — сказал он.
Для поддержки малого и среднего бизнеса сформирована полноценная городская программа поддержки, которая предусматривает программу льготного кредитования.
Также новые решения коснулись строительной отрасли и импортозамещения, рассказал мэр Москвы.
24 марта Собянин утвердил антикризисные меры поддержки, согласно которым арендаторы нежилых объектов, находящихся в собственности Москвы, смогут получить отсрочку до 31 декабря 2022 года по оплате арендных платежей за II квартал текущего периода.