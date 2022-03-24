В Москве утвердили новую антикризисную меру поддержки арендаторов

Арендаторы нежилых объектов, находящихся в собственности Москвы, смогут получить отсрочку до 31 декабря 2022 года по оплате арендных платежей за второй квартал текущего периода. Такую антикризисную меру поддержки утвердил мэр столицы Сергей Собянин.

Об этом сообщает НСН.

«Сейчас 5,3 тыс. предприятий и организаций арендуют у города объекты нежилого фонда общей площадью 1,18 млн кв. м. Общий объём арендной отсрочки составит порядка 2,13 млрд рублей», — уточнил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он добавил, что перенос платежей поможет предпринимателям снизить финансовую нагрузку в период адаптации к новым условиям работы.

Данная мера поддержки в первую очередь коснётся помещений под офисы, частные школы и детские сады, медорганизации и магазины.

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