В Москве утвердили новую антикризисную меру поддержки арендаторов
- РИА Новости
Об этом сообщает НСН.
«Сейчас 5,3 тыс. предприятий и организаций арендуют у города объекты нежилого фонда общей площадью 1,18 млн кв. м. Общий объём арендной отсрочки составит порядка 2,13 млрд рублей», — уточнил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Он добавил, что перенос платежей поможет предпринимателям снизить финансовую нагрузку в период адаптации к новым условиям работы.
Данная мера поддержки в первую очередь коснётся помещений под офисы, частные школы и детские сады, медорганизации и магазины.
Ранее депутат Госдумы Тамара Фролова в беседе с ФАН прокомментировала меры поддержки бизнеса в России.