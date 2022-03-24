В Москве утвердили новую антикризисную меру поддержки арендаторов

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Арендаторы нежилых объектов, находящихся в собственности Москвы, смогут получить отсрочку до 31 декабря 2022 года по оплате арендных платежей за второй квартал текущего периода. Такую антикризисную меру поддержки утвердил мэр столицы Сергей Собянин.
В Москве утвердили новую антикризисную меру поддержки арендаторов
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН.

«Сейчас 5,3 тыс. предприятий и организаций арендуют у города объекты нежилого фонда общей площадью 1,18 млн кв. м. Общий объём арендной отсрочки составит порядка 2,13 млрд рублей», — уточнил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он добавил, что перенос платежей поможет предпринимателям снизить финансовую нагрузку в период адаптации к новым условиям работы.

Данная мера поддержки в первую очередь коснётся помещений под офисы, частные школы и детские сады, медорганизации и магазины.

Ранее депутат Госдумы Тамара Фролова в беседе с ФАН  прокомментировала меры поддержки бизнеса в России.

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