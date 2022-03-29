Хуснуллин: кабмин России привяжет ставку для расчёта пеней и штрафов по ЖКУ к 9,5%

Российский вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что правительство России приняло постановление, согласно которому расчёт пеней и штрафов по жилищно-коммунальным услугам в стране будет исходить из ставки 9,5%.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Председатель правительства подписал постановление, которое позволит отвязать расчёт пеней и штрафов за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг от ключевой ставки Банка России. В 2022 году за основу будет браться ставка 9,5% годовых, действовавшая на 27 февраля 2022 года», — заявил он.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил освободить россиян от штрафов за просроченные платежи по кредитам в конце февраля и начале марта.