Хуснуллин: кабмин России привяжет ставку для расчёта пеней и штрафов по ЖКУ к 9,5%
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Об этом он написал в своём Telegram-канале.
«Председатель правительства подписал постановление, которое позволит отвязать расчёт пеней и штрафов за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг от ключевой ставки Банка России. В 2022 году за основу будет браться ставка 9,5% годовых, действовавшая на 27 февраля 2022 года», — заявил он.
Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил освободить россиян от штрафов за просроченные платежи по кредитам в конце февраля и начале марта.