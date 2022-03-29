Третий поезд в беженцами из Донбасса прибыл в Самарскую область

Самарская область приняла третий поезд с беженцами из Донбасса, следует из заявления на сайте администрации городского округа Тольятти.

«Ещё один поезд доставил в Самарскую область 440 человек, в том числе 80 детей. На перроне людей встречали волонтёры, социальные работники, психологи, бригады медиков, МЧС», — говорится в сообщении.

Работу всех служб курировал глава города Николай Ренц.

Отмечается, что 133 переселенца направили в пункты временного размещения в Безенчуке, остальных расселили в Самаре, Ставропольском районе и одной из гостиниц Тольятти.

27 марта в Самарскую область по железной дороге прибыли ещё 322 беженца из Донбасса и с Украины.

Ранее дети из числа вынужденных переселенцев из ЛНР и ДНР, проживающие в пункте временного размещения «Дубки», начали посещать общеобразовательную школу №43 в Самаре.