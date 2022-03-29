Третий поезд в беженцами из Донбасса прибыл в Самарскую область

Короткая ссылка
Самарская область приняла третий поезд с беженцами из Донбасса, следует из заявления на сайте администрации городского округа Тольятти.
Третий поезд в беженцами из Донбасса прибыл в Самарскую область
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

«Ещё один поезд доставил в Самарскую область 440 человек, в том числе 80 детей. На перроне людей встречали волонтёры, социальные работники, психологи, бригады медиков, МЧС», — говорится в сообщении.

Работу всех служб курировал глава города Николай Ренц.

Отмечается, что 133 переселенца направили в пункты временного размещения в Безенчуке, остальных расселили в Самаре, Ставропольском районе и одной из гостиниц Тольятти.

27 марта в Самарскую область по железной дороге прибыли ещё 322 беженца из Донбасса и с Украины.

Ранее дети из числа вынужденных переселенцев из ЛНР и ДНР, проживающие в пункте временного размещения «Дубки», начали посещать общеобразовательную школу №43 в Самаре.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить