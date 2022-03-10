В Самаре дети из Донбасса начали посещать школу
- РИА Новости
Об этом сообщает sova.info.
«Всего к нам зачислено 42 ребёнка разных возрастов, прибывших из Донбасса. Пока школу посещает 21 ребёнок, остальные проходят медицинское обследование, но с каждым днём количество детей будет расти по мере получения ими медицинских справок и допуска до школьных занятий. Процесс организован в обычном режиме. Дети определены в разные классы, с 1-го по 11-й», — рассказал директор школы №43 Виктория Пистолетова.
По её словам, новые учащиеся обеспечены всем необходимым: учебниками, канцтоварами, рюкзаками, сменной обувью, формой. Каждый ребёнок получает в школе бесплатное питание. Отмечается, что к месту учёбы детей подвозит транспорт.
Ранее НСН сообщала, что в Москве собрали более 23 тыс. товаров и 2 т продуктов для беженцев из Донбасса.