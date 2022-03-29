В детсадах Красноярска усилили пропускной режим после случая со стрельбой

Короткая ссылка
В детских садах Красноярска усилили пропускной режим на фоне инцидента со стрельбой, заявили в пресс-службе управления образования города.
В детсадах Красноярска усилили пропускной режим после случая со стрельбой
  • Gettyimages.ru
  • © Dzurag

«По поручению главы города, который незамедлительно приехал в детский сад, во всех дошкольных учреждениях усилен пропускной режим», — приводит сообщение РИА Новости.

В ведомстве проинформировали о начале внутренней проверки и отметили уверенные действия сотрудников учреждения.

Ранее в Красноярске задержали 19-летнюю девушку, которая подозревается в убийстве отца, а также в покушении на жизнь ребёнка.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить