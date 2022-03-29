В детсадах Красноярска усилили пропускной режим после случая со стрельбой
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«По поручению главы города, который незамедлительно приехал в детский сад, во всех дошкольных учреждениях усилен пропускной режим», — приводит сообщение РИА Новости.
В ведомстве проинформировали о начале внутренней проверки и отметили уверенные действия сотрудников учреждения.
Ранее в Красноярске задержали 19-летнюю девушку, которая подозревается в убийстве отца, а также в покушении на жизнь ребёнка.