В Красноярске задержана девушка по подозрению в убийстве отца и покушении на жизнь ребёнка

В Красноярске задержана 19-летняя девушка, которая подозревается в убийстве отца, а также в покушении на жизнь ребёнка.

Об этом сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По данным следствия, 28 марта девушка пришла в группу МБОУ «Детский сад №31». Воспитатель заметила видневшееся из-под её пальто ружьё.

«Воспитатель предприняла меры к изъятию оружия, в ходе чего произошёл выстрел в сторону стены помещения группы. В результате выстрела никто из детей не пострадал», — заявили в ведомстве.

25 марта подозреваемая приходила детский сад под предлогом трудоустройства.

В СК отметили, что днём 28 марта перед посещением детского сада подозреваемая убила выстрелом из ружья своего 56-летнего отца в квартире.

Возбуждено уголовное дело. Девушка подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, пп. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК России (покушение на убийство двух и более лиц, малолетнего), ч. 1 ст. 105 УК России («Убийство»).