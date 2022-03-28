В Красноярске задержана девушка по подозрению в убийстве отца и покушении на жизнь ребёнка
- РИА Новости
Об этом сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
По данным следствия, 28 марта девушка пришла в группу МБОУ «Детский сад №31». Воспитатель заметила видневшееся из-под её пальто ружьё.
«Воспитатель предприняла меры к изъятию оружия, в ходе чего произошёл выстрел в сторону стены помещения группы. В результате выстрела никто из детей не пострадал», — заявили в ведомстве.
25 марта подозреваемая приходила детский сад под предлогом трудоустройства.
В СК отметили, что днём 28 марта перед посещением детского сада подозреваемая убила выстрелом из ружья своего 56-летнего отца в квартире.
Возбуждено уголовное дело. Девушка подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, пп. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК России (покушение на убийство двух и более лиц, малолетнего), ч. 1 ст. 105 УК России («Убийство»).