В Красноярске задержана девушка по подозрению в убийстве отца и покушении на жизнь ребёнка

Короткая ссылка
В Красноярске задержана 19-летняя девушка, которая подозревается в убийстве отца, а также в покушении на жизнь ребёнка.
В Красноярске задержана девушка по подозрению в убийстве отца и покушении на жизнь ребёнка
  • РИА Новости

Об этом сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По данным следствия, 28 марта девушка пришла в группу МБОУ «Детский сад №31». Воспитатель заметила видневшееся из-под её пальто ружьё.

«Воспитатель предприняла меры к изъятию оружия, в ходе чего произошёл выстрел в сторону стены помещения группы. В результате выстрела никто из детей не пострадал», — заявили в ведомстве.

25 марта подозреваемая приходила детский сад под предлогом трудоустройства.

В СК отметили, что днём 28 марта перед посещением детского сада подозреваемая убила выстрелом из ружья своего 56-летнего отца в квартире.

Возбуждено уголовное дело. Девушка подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, пп. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК России (покушение на убийство двух и более лиц, малолетнего), ч. 1 ст. 105 УК России («Убийство»).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить