В Татарстане перед судом предстанет обвиняемая в выдаче поддельных сертификатов о вакцинации

В Татарстане перед судом предстанет жительница Лениногорска, обвиняемая в выдаче поддельных сертификатов о вакцинации от COVID-19. Ей вменяют получение взятки, служебный подлог и злоупотребление должностными полномочиями.

РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на региональное СУ СК России. По версии следствия, с октября 2021-го по январь 2022 года заведующая фельдшерско-акушерским пунктом Шугуровской врачебной амбулатории ГАУЗ «Лениногорская ЦРБ» нашла пятерых местных жителей, желавших получить поддельный сертификат. Обвиняемая признала свою причастность к совершению преступлений. Уголовное дело передано для утверждения обвинительного заключения в Лениногорскую городскую прокуратуру. Ранее сообщалось, что в Кургане возбуждены дела по факту продажи поддельных сертификатов о вакцинации.