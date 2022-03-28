В Татарстане перед судом предстанет обвиняемая в выдаче поддельных сертификатов о вакцинации
- РИА Новости
Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на региональное СУ СК России.
По версии следствия, с октября 2021-го по январь 2022 года заведующая фельдшерско-акушерским пунктом Шугуровской врачебной амбулатории ГАУЗ «Лениногорская ЦРБ» нашла пятерых местных жителей, желавших получить поддельный сертификат.
Обвиняемая признала свою причастность к совершению преступлений.
Уголовное дело передано для утверждения обвинительного заключения в Лениногорскую городскую прокуратуру.
Ранее сообщалось, что в Кургане возбуждены дела по факту продажи поддельных сертификатов о вакцинации.