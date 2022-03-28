В Татарстане перед судом предстанет обвиняемая в выдаче поддельных сертификатов о вакцинации

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В Татарстане перед судом предстанет жительница Лениногорска, обвиняемая в выдаче поддельных сертификатов о вакцинации от COVID-19. Ей вменяют получение взятки, служебный подлог и злоупотребление должностными полномочиями.
В Татарстане перед судом предстанет обвиняемая в выдаче поддельных сертификатов о вакцинации
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на региональное СУ СК России.

По версии следствия, с октября 2021-го по январь 2022 года заведующая фельдшерско-акушерским пунктом Шугуровской врачебной амбулатории ГАУЗ «Лениногорская ЦРБ» нашла пятерых местных жителей, желавших получить поддельный сертификат.

Обвиняемая признала свою причастность к совершению преступлений.

Уголовное дело передано для утверждения обвинительного заключения в Лениногорскую городскую прокуратуру.

Ранее сообщалось, что в Кургане возбуждены дела по факту продажи поддельных сертификатов о вакцинации.

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