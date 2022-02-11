В Кургане возбуждены дела по факту продажи поддельных сертификатов о вакцинации

Жительницу Кургана и её мужа обвиняют в том, что они за взятку, данную должностному лицу, приобрели сертификаты о вакцинации против коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт СУ СК России по Курганской области.

«Следственным отделом по городу Кургану регионального следственного управления СКР возбуждены уголовные дела по факту дачи взяток должностному лицу одного из медицинских учреждений… В настоящее время расследование уголовных дел продолжается… Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ОБЭП УМВД России по городу Кургану», — сообщили в СК.

Представители ведомства рассказали, что в октябре 2021 года жительница Кургана, а затем её муж, передали по 20 тыс. рублей должностному лицу медицинского учреждения за сертификаты о прохождении вакцинации от COVID-19.

Ранее Newinform сообщал, что в Саратовской области завели уголовное дело по факту подделки сертификатов о вакцинации от COVID-19.