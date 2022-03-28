В Ленобласти рассказали о грантах для проектов социальных предпринимателей

В Ленинградской области социальные предприниматели смогут претендовать на гранты. Лучшие проекты получат до 500 тыс. рублей.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Участники будут проходить обучение в Фонде поддержки предпринимательства, которое начнётся 31 марта.

Также стало известно о грантовой поддержке молодых предпринимателей Крыма, передаёт «Крым 24».

«Молодыми предпринимателями считаются физические лица до 25 лет. Будет этот грант на создание и развитие собственного дела. Сумма гранта — от 100 до 500 тыс., его могут получить и индивидуальные предприниматели, и учредители предприятий», — заявила зампред Совмина, министр финансов республики Ирина Кивико.

Ранее в Москве рассказали о мерах поддержки арендаторов и собственников земли.