В Москве рассказали о мерах поддержки арендаторов и собственников земли

Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что арендаторы и собственники городской земли, предоставленной для строительства без проведения торгов, могут отсрочить платежи по рассрочке за II квартал 2022 года на шесть месяцев.

Об этом сообщает НСН.

«По инициативе Сергея Собянина правительство Москвы приняло большой пакет мер поддержки бизнеса в новых экономических условиях. Это позволит бизнесу снизить затраты на реализацию проектов, что в совокупности с другими мерами поддержки позитивно отразится на развитии города, создании рабочих мест и возведении доступного жилья», — сказал Ефимов.

По его словам, арендаторы могут рассчитывать на перенос арендных платежей на сумму 5,6 млрд рублей.

В свою очередь, собственники земли, которые изменили вид её разрешённого использования, потенциально могут воспользоваться отсрочкой платежа на сумму 1,4 млрд рублей.

Ранее депутат Госдумы Тамара Фролова в беседе с ФАН прокомментировала меры поддержки бизнеса в России.