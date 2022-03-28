В Москве рассказали о мерах поддержки арендаторов и собственников земли

Короткая ссылка
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что арендаторы и собственники городской земли, предоставленной для строительства без проведения торгов, могут отсрочить платежи по рассрочке за II квартал 2022 года на шесть месяцев.
В Москве рассказали о мерах поддержки арендаторов и собственников земли
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН.

«По инициативе Сергея Собянина правительство Москвы приняло большой пакет мер поддержки бизнеса в новых экономических условиях. Это позволит бизнесу снизить затраты на реализацию проектов, что в совокупности с другими мерами поддержки позитивно отразится на развитии города, создании рабочих мест и возведении доступного жилья», — сказал Ефимов.

По его словам, арендаторы могут рассчитывать на перенос арендных платежей на сумму 5,6 млрд рублей.

В свою очередь, собственники земли, которые изменили вид её разрешённого использования, потенциально могут воспользоваться отсрочкой платежа на сумму 1,4 млрд рублей.

Ранее депутат Госдумы Тамара Фролова в беседе с ФАН прокомментировала меры поддержки бизнеса в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить