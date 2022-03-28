В Москве рассказали о мерах поддержки арендаторов и собственников земли
- РИА Новости
Об этом сообщает НСН.
«По инициативе Сергея Собянина правительство Москвы приняло большой пакет мер поддержки бизнеса в новых экономических условиях. Это позволит бизнесу снизить затраты на реализацию проектов, что в совокупности с другими мерами поддержки позитивно отразится на развитии города, создании рабочих мест и возведении доступного жилья», — сказал Ефимов.
По его словам, арендаторы могут рассчитывать на перенос арендных платежей на сумму 5,6 млрд рублей.
В свою очередь, собственники земли, которые изменили вид её разрешённого использования, потенциально могут воспользоваться отсрочкой платежа на сумму 1,4 млрд рублей.
Ранее депутат Госдумы Тамара Фролова в беседе с ФАН прокомментировала меры поддержки бизнеса в России.