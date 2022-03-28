Более 500 врачей в Подмосковье получили бесплатные участки
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает телеканал «360».
«С начала этого года 226 медицинских специалистов получили земельные участки», — заявила первый заместитель председателя правительства региона Светлана Стригункова.
Претендовать на участки могут врачи 36 специальностей.
В 2022 году в области планируют предоставить медикам 1000 земельных участков.
Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Удмуртии наградили 47 медиков — сотрудников COVID-центров.