Более 500 врачей в Подмосковье получили бесплатные участки

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Более 500 врачей в Московской области получили бесплатные участки для строительства дома или ведения подсобного хозяйства. Предоставлять землю медикам начали в июле 2021 года.
Более 500 врачей в Подмосковье получили бесплатные участки
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Об этом сообщает телеканал «360».

«С начала этого года 226 медицинских специалистов получили земельные участки», — заявила первый заместитель председателя правительства региона Светлана Стригункова.

Претендовать на участки могут врачи 36 специальностей.

В 2022 году в области планируют предоставить медикам 1000 земельных участков.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Удмуртии наградили 47 медиков — сотрудников COVID-центров.

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