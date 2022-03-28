Омбудсмен Львова-Белова рассказала о разработке чат-бота по вопросам борьбы с травлей детей

Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова рассказала о разработке чат-бота по вопросам борьбы с травлей детей.

Об этом сообщает Life.ru.

«Мы сейчас готовим чат-бот для родителей, которые столкнулись с травлей своих детей,.. как родителям себя в этой ситуации вести», — сообщила омбудсмен на открытии нового сезона конкурса «Большая перемена».

Она также объявила о создании в регионах сети центров по работе с трудными подростками.

Ранее детский и семейный психолог Марина Зажигина рассказала о способах снизить уровень агрессии у ребёнка.