Психолог Зажигина рассказала о способах снизить уровень агрессии у ребёнка

Детский и семейный психолог Марина Зажигина рассказала о способах снизить уровень агрессии у ребёнка.

«Умению сопереживать другим и ставить себя за их место его нужно обучить. Выработать способность к сочувствию, как полезную привычку. «Так нельзя», «мне больно», «бабушка расстроилась» — эти сигналы от окружающих постепенно учат ребёнка реагировать на чувства других людей и сдерживать или трансформировать свои агрессивные порывы», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, на первых порах драчливым детям желательно научиться переводить свою физическую агрессию в вербальную, а дальше необходимо умение обозначать не устраивающую их ситуацию словами.

«Стоит также подумать о том, можно ли было позвать кого-то на помощь для мирного разрешения ситуации. В особо сложных случаях стоит определить, кто является авторитетной фигурой для обеих сторон, к чьему мнению они прислушаются и чьи подсказки в способе решения конфликта будут наиболее убедительны», — добавила Зажигина.

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