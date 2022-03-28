В суде объяснили, почему с режиссёра Серебренникова сняли судимость

Короткая ссылка
Хамовнический суд Москвы снял с режиссёра Кирилла Серебренникова судимость, поскольку тот отбыл половину назначенного условного наказания, выплатил штраф, компенсировал ущерб.
В суде объяснили, почему с режиссёра Серебренникова сняли судимость
  • globallookpress.com
  • © Marcus Brandt/dpa

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

В суде также отметили, что Серебренников не допускал нарушений в период отбывания наказания и он положительно характеризуется.

Ранее Хамовнический суд Москвы постановил снять судимость с режиссёра Кирилла Серебренникова до истечения его испытательного срока и отменить условное осуждение.

26 июня 2020 года суд в Москве вынес приговор по делу «Седьмой студии». Серебренников и Юрий Итин получили по три года условно, Алексей Малобродский — два.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить