В суде объяснили, почему с режиссёра Серебренникова сняли судимость
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
В суде также отметили, что Серебренников не допускал нарушений в период отбывания наказания и он положительно характеризуется.
Ранее Хамовнический суд Москвы постановил снять судимость с режиссёра Кирилла Серебренникова до истечения его испытательного срока и отменить условное осуждение.
26 июня 2020 года суд в Москве вынес приговор по делу «Седьмой студии». Серебренников и Юрий Итин получили по три года условно, Алексей Малобродский — два.