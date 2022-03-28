В суде объяснили, почему с режиссёра Серебренникова сняли судимость

Хамовнический суд Москвы снял с режиссёра Кирилла Серебренникова судимость, поскольку тот отбыл половину назначенного условного наказания, выплатил штраф, компенсировал ущерб.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

В суде также отметили, что Серебренников не допускал нарушений в период отбывания наказания и он положительно характеризуется.

Ранее Хамовнический суд Москвы постановил снять судимость с режиссёра Кирилла Серебренникова до истечения его испытательного срока и отменить условное осуждение.

26 июня 2020 года суд в Москве вынес приговор по делу «Седьмой студии». Серебренников и Юрий Итин получили по три года условно, Алексей Малобродский — два.