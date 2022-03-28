Суд постановил снять судимость с режиссёра Кирилла Серебренникова
- globallookpress.com
- © Marcus Brandt/dpa
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу судебной инстанции.
«Судья Хамовнического суда Мищенко Д.И. приняла решение удовлетворить соответствующее ходатайство защиты и отменить условное осуждение Серебренникова К.С. до истечения его испытательного срока и снять с него судимость», — сообщили в суде.
В ноябре 2021 года стало известно, что фигуранты дела «Седьмой студии», в числе которых режиссёр Кирилл Серебренников, возместили государству 129 млн рублей ущерба.
26 июня 2020 года суд в Москве вынес приговор по делу «Седьмой студии». Серебренников и Юрий Итин получили по три года условно, Алексей Малобродский — два.