Суд постановил снять судимость с режиссёра Кирилла Серебренникова

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Хамовнический суд Москвы постановил снять судимость с режиссёра Кирилла Серебренникова и отменить условное осуждение.
Суд постановил снять судимость с режиссёра Кирилла Серебренникова
  • globallookpress.com
  • © Marcus Brandt/dpa

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу судебной инстанции.

«Судья Хамовнического суда Мищенко Д.И. приняла решение удовлетворить соответствующее ходатайство защиты и отменить условное осуждение Серебренникова К.С. до истечения его испытательного срока и снять с него судимость», — сообщили в суде.

В ноябре 2021 года стало известно, что фигуранты дела «Седьмой студии», в числе которых режиссёр Кирилл Серебренников, возместили государству 129 млн рублей ущерба.

26 июня 2020 года суд в Москве вынес приговор по делу «Седьмой студии». Серебренников и Юрий Итин получили по три года условно, Алексей Малобродский — два.

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