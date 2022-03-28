Психолог Гольдштейн рассказала, как выбирать школу для ребёнка

Психолог Онлайн-школы №1 Кира Гольдштейн рассказала, как выбирать учебное заведение для ребёнка.

В беседе с «Газетой.Ru» она выразила мнение, что первый важный момент — это учитель.

«Потому что это тот самый наставник, который помогает войти в мир учёбы. Он учит исследовать окружающий мир с помощью разных инструментов: логических, математических, литературных. И конечно, такой учитель должен быть в этом заинтересован сам — подружиться, научить, заинтересовать», — пояснила эксперт.

По её словам, также важна относительно шаговая доступность школы от дома.

Как отметила Гольдштейн, следует учитывать и индивидуальные особенности, уровень интеллекта и способности ребёнка.

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