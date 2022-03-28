Психолог Гольдштейн рассказала, как выбирать школу для ребёнка

Короткая ссылка
Психолог Онлайн-школы №1 Кира Гольдштейн рассказала, как выбирать учебное заведение для ребёнка.
Психолог Гольдштейн рассказала, как выбирать школу для ребёнка
  • Gettyimages.ru
  • © Klaus Vedfelt

В беседе с «Газетой.Ru» она выразила мнение, что первый важный момент — это учитель.

«Потому что это тот самый наставник, который помогает войти в мир учёбы. Он учит исследовать окружающий мир с помощью разных инструментов: логических, математических, литературных. И конечно, такой учитель должен быть в этом заинтересован сам — подружиться, научить, заинтересовать», — пояснила эксперт.

По её словам, также важна относительно шаговая доступность школы от дома.

Как отметила Гольдштейн, следует учитывать и индивидуальные особенности, уровень интеллекта и способности ребёнка.

Ранее детский психолог, нейропсихолог, семейный психотерапевт Наталья Наумова в беседе с ФАН рассказала об особенностях детей-вундеркиндов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить