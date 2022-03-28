Психолог Гольдштейн рассказала, как выбирать школу для ребёнка
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В беседе с «Газетой.Ru» она выразила мнение, что первый важный момент — это учитель.
«Потому что это тот самый наставник, который помогает войти в мир учёбы. Он учит исследовать окружающий мир с помощью разных инструментов: логических, математических, литературных. И конечно, такой учитель должен быть в этом заинтересован сам — подружиться, научить, заинтересовать», — пояснила эксперт.
По её словам, также важна относительно шаговая доступность школы от дома.
Как отметила Гольдштейн, следует учитывать и индивидуальные особенности, уровень интеллекта и способности ребёнка.
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