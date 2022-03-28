Медведев предложил упростить переселение в Россию для русскоязычных с Украины и из Донбасса

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает необходимым упростить процедуры по программе переселения в Россию для приехавших из Донбасса и с Украины русскоязычных граждан.

Об этом он заявил в ходе заседания межведомственной комиссии Совбеза России по вопросам совершенствования государственной миграционной политики.

«Здесь прежде всего речь идёт о переселенцах из Донецкой и Луганской республик и с Украины», — приводит его слова ТАСС.

Медведев отметил, что для таких переселенцев необходимо максимально упрощать процедуру выдачи свидетельства участника программы содействия переселению.

Также зампред Совбеза заявил, что считает необходимым модернизировать программу поддержки переселения соотечественников в Россию.