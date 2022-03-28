В Подмосковье обсудили поддержку столкнувшихся с угрозой потери работы граждан

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв на совещании с правительством региона поручил разработать меры поддержки сотрудников, которые из-за санкций столкнулись со сложностями и угрозой потери работы.
В Подмосковье обсудили поддержку столкнувшихся с угрозой потери работы граждан
  • Gettyimages.ru
  • © Hiya Images/Corbis/VCG

Например, в условиях ограничений в сфере полётов в особой поддержке нуждаются сотрудники аэропортов Шереметьево и Домодедово, передаёт телеканал «360».

«У нас два крупнейших хаба авиационных — Шереметьево и Домодедово. Там работает большое количество наших коллег, жителей, сотрудников. На каждой территории прошу вас уделять внимание всем, у кого есть вопросы», — сказал глава региона на совещании с правительством области.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийском автономном округе разработали новые меры поддержки бизнеса и самозанятых.

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