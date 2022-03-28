В Подмосковье запустили онлайн-карту с планом благоустройства на 2022 год

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Интерактивную карту объектов, которые планируется благоустроить в 2022 году, запустили в Московской области.
В Подмосковье запустили онлайн-карту с планом благоустройства на 2022 год
  • Gettyimages.ru
  • © Jose Luis Pelaez

Как сообщает телеканал «360», карта размещена на портале «Добродел» и на сайте Министерства благоустройства региона, рассказали в пресс-службе ведомства.

«Работы будут вестись в рамках президентского проекта «Формирование городской среды». Появится 15 новых зон и площадей, благоустроим девять парков, 19 скверов, семь набережных. В 14 парках сделаем функциональные зоны», — сказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Ранее издание «Дни.ру» передавало, что в Москве начали готовить к благоустройству два участка будущего парка «Яуза».

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