Лавров назвал сообщения в СМИ о состоянии здоровья Шойгу бредятиной и ложью

Короткая ссылка
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал бредятиной и откровенной ложью информацию относительно состояния здоровья министра обороны России Сергея Шойгу.
Лавров назвал сообщения в СМИ о состоянии здоровья Шойгу бредятиной и ложью
  • globallookpress.com
  • © MFA Russia

«Я не хочу комментировать бредятину, потому что это именно бредятина, которую распространяют и спецслужбы Украины, как вы сейчас упомянули, её распространяют, и наши неолибералы российские, находящиеся сейчас за границей. Видимо, им там с утра подают материалы, которые необходимо озвучить, они их и озвучивают. Это всё откровенная ложь», — сказал Лавров в интервью сербским СМИ.

Он добавил, что «все живы, все здоровы, и все работают».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал в беседе с журналистами «исчезновение» Сергея Шойгу из информационного пространства.

По его словам, «у министра обороны сейчас много забот».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить