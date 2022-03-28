Лавров назвал сообщения в СМИ о состоянии здоровья Шойгу бредятиной и ложью
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«Я не хочу комментировать бредятину, потому что это именно бредятина, которую распространяют и спецслужбы Украины, как вы сейчас упомянули, её распространяют, и наши неолибералы российские, находящиеся сейчас за границей. Видимо, им там с утра подают материалы, которые необходимо озвучить, они их и озвучивают. Это всё откровенная ложь», — сказал Лавров в интервью сербским СМИ.
Он добавил, что «все живы, все здоровы, и все работают».
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал в беседе с журналистами «исчезновение» Сергея Шойгу из информационного пространства.
По его словам, «у министра обороны сейчас много забот».