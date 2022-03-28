Директор Института Конфуция Ивченко дал рекомендации по изучению китайского языка

Директор Института Конфуция при РГГУ Тарас Ивченко рассказал, что обучение китайскому языку с нуля занимает не менее двух лет.

«Те, кто предлагает вам безо всякого труда, без выполнения домашних заданий, просто так освоить язык в естественном потоке речи, — скорее всего, шарлатаны», — предупредил он в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Ивченко, не стоит доверять различным «тайным методикам» ускоренного обучения. Нужно настроиться на долгую, кропотливую работу и не исключать из процесса обучения «скучные» части.

Так, некоторые люди пытаются избежать изучения иероглифики и фонетики, однако без них знание китайского невозможно.

Также эксперт порекомендовал людям без лингвистической подготовки и опыта изучения иностранных языков не полагаться на самоучители китайского, а заниматься с преподавателем.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Алёна Аршинова в беседе с радио Sputnik сообщила, что в России растёт число школьников, изучающих китайский язык.