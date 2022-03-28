Победителями Всероссийской олимпиады по астрономии стали 13 школьников из Москвы

Победителями Всероссийской олимпиады по астрономии, которая проходила в Самаре, стали 13 учеников столичных школ.

Как сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства, призёрами состязания стали 27 ребят.

Отмечается, что абсолютными победителями стали Дмитрий Тимофеев из школы №1798 «Феникс», Кирилл Рощин из школы Центра педагогического мастерства, а также Илья Просяной из школы «Летово».

Ранее НСН передавала, что в 2021 году Москва стала лидером по числу медалей на международных олимпиадах школьников, впервые обойдя Сингапур и Шанхай.