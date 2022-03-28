Власти при необходимости дополнят план по стабилизации экономической ситуации в Москве

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При необходимости утверждённый план по стабилизации экономической ситуации в Москве будет дополняться, заявил мэр российской столицы Сергей Собянин.
Власти при необходимости дополнят план по стабилизации экономической ситуации в Москве
  • © М. Денисов/Mos.ru

В Москве ранее утвердили план мероприятий по стабилизации экономической ситуации, охватывающий все отрасли экономики и соцсферы.

«Многие из этих мероприятий уже реализованы. Утверждённый план не является догмой. По мере необходимости он будет дополняться новыми мерами поддержки бизнеса и граждан», — говорится в личном блоге Собянина.

По его словам, уже было принято решение выделить 7 млрд рублей на оказание адресной социальной помощи гражданам, столкнувшимся с потерей работы, снижением доходов и другой трудной жизненной ситуацией.

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