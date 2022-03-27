Следователи возбудили дело в отношении облившего памятник ветеранам войн в Подмосковье

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Следователи возбудили уголовное дело по статье о вандализме после осквернения памятника ветеранам локальных войн и военных конфликтов в подмосковном Пущино.
Следователи возбудили дело в отношении облившего памятник ветеранам войн в Подмосковье
  • РИА Новости

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 214 УК России («Вандализм»)», — говорится в сообщении на сайте СК России по региону.

Подозреваемый в совершении преступления мужчина признал вину. 

«Им оказался местный житель 1976 года рождения, являющийся индивидуальным предпринимателем», — сообщило следствие.

Ранее стало известно, что неизвестные осквернили памятник ветеранам локальных войн и военных конфликтов в Пущино. Памятник был облит краской.

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