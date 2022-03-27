Следователи возбудили дело в отношении облившего памятник ветеранам войн в Подмосковье

Следователи возбудили уголовное дело по статье о вандализме после осквернения памятника ветеранам локальных войн и военных конфликтов в подмосковном Пущино.

РИА Новости

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 214 УК России («Вандализм»)», — говорится в сообщении на сайте СК России по региону. Подозреваемый в совершении преступления мужчина признал вину. «Им оказался местный житель 1976 года рождения, являющийся индивидуальным предпринимателем», — сообщило следствие. Ранее стало известно, что неизвестные осквернили памятник ветеранам локальных войн и военных конфликтов в Пущино. Памятник был облит краской.