Памятник ветеранам локальных войн и военных конфликтов осквернили в Подмосковье

Прокуратура Московской области организовала проверку по факту осквернения памятника ветеранам локальных войн и военных конфликтов в подмосковном Пущино.

Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с осквернением памятника в Пущино. По предварительной информации, 26 марта 2022 года памятный знак ветеранам локальных войн и военных конфликтов был облит краской», — говорится в заявлении.

Отмечается, что проведение проверки поручено Серпуховской городской прокуратуре.

Ранее стало известно, что в Афинах осквернили памятник советским воинам, павшим за свободу и независимость Греции во время Второй мировой войны.