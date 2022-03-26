Памятник ветеранам локальных войн и военных конфликтов осквернили в Подмосковье
- РИА Новости
Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
«Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с осквернением памятника в Пущино. По предварительной информации, 26 марта 2022 года памятный знак ветеранам локальных войн и военных конфликтов был облит краской», — говорится в заявлении.
Отмечается, что проведение проверки поручено Серпуховской городской прокуратуре.
Ранее стало известно, что в Афинах осквернили памятник советским воинам, павшим за свободу и независимость Греции во время Второй мировой войны.