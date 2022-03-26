Памятник ветеранам локальных войн и военных конфликтов осквернили в Подмосковье

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Прокуратура Московской области организовала проверку по факту осквернения памятника ветеранам локальных войн и военных конфликтов в подмосковном Пущино.
Памятник ветеранам локальных войн и военных конфликтов осквернили в Подмосковье
  • РИА Новости

Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с осквернением памятника в Пущино. По предварительной информации, 26 марта 2022 года памятный знак ветеранам локальных войн и военных конфликтов был облит краской», — говорится в заявлении.

Отмечается, что проведение проверки поручено Серпуховской городской прокуратуре.

Ранее стало известно, что в Афинах осквернили памятник советским воинам, павшим за свободу и независимость Греции во время Второй мировой войны.

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