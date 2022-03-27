Российские космонавты с МКС поздравили сотрудников Росгвардии с профессиональным праздником

Российские космонавты Антон Шкаплеров и Пётр Дубров с борта МКС поздравили сотрудников Росгвардии с профессиональным праздником.

«Вы днём и ночью стоите на страже безопасности людей, зачастую рискуя своей собственной жизнью. Желаем вам успехов в службе, приумножения славных традиций, здоровья и удачи», — заявил Дубров.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов Росгвардии с профессиональным праздником.

Глава государства поблагодарил росгвардейцев за стойкость и безупречную службу России, за верность Отечеству, присяге и долгу.