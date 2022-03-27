Почти 100 тысяч человек в Краснодарском крае и Адыгее остались без света из-за непогоды

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В Министерстве энергетики России сообщили, что почти 100 тыс. человек в Краснодарском крае и Адыгее остались без света из-за непогоды.
Почти 100 тысяч человек в Краснодарском крае и Адыгее остались без света из-за непогоды
  • РИА Новости

«Минэнерго России держит на контроле ситуацию с энергоснабжением потребителей в Краснодарском крае и Республике Адыгея, где из-за непогоды происходят отключения в электросетях... Без электроснабжения оставались около 97,4 тыс. человек. Мощность отключённых потребителей — 35,1 МВт», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что восстановительные работы ведут 104 бригады (309 специалистов и 113 единиц техники).

В начале февраля сообщалось, что часть населения Тюмени осталась без электроснабжения из-за аварии на линии электропередачи.

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