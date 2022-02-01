Несколько районов Тюмени остались без электричества

Часть населения Тюмени осталась без электроснабжения из-за аварии на линии электропередачи.

Как сообщает megatyumen.ru со ссылкой на пресс-службу ПАО «Россети», произошло аварийное отключение воздушной линии напряжением 110 кВ.

Для восстановления электроснабжения в настоящий момент на место события направлены три оперативно-выездные бригады.

В пресс-службе ГУ МЧС по региону сообщили ТАСС, что причиной отключения электричества в нескольких частях Тюмени стал аварийный скачок напряжения.

Ранее министр энергетики Московской области Александр Самарин рассказал о планах региона реконструировать линии электропередачи в 2022 году.