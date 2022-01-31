В Подмосковье рассказали о планах по реконструкции линий электропередачи
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Об этом сообщает телеканал «360».
До конца текущего года специалисты проведут работы, которые коснутся почти 3 тыс. км воздушных линий. Их модернизируют и создадут дополнительные мощности.
Уточняется, что в 2021 году в Подмосковье отремонтировали и возвели 4,3 тыс. км воздушных и кабельных линий электропередачи.
Как сообщал портал «Юга.ру», в Москве в октябре 2021 года состоялась встреча министра энергетики России Николая Шульгинова и главы Адыгеи Мурата Кумпилова.
Стороны обсудили вопросы газификации и развития электросетей в регионе.