В Подмосковье рассказали о планах по реконструкции линий электропередачи

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Министр энергетики Московской области Александр Самарин рассказал о планах региона реконструировать линии электропередачи в 2022 году.
В Подмосковье рассказали о планах по реконструкции линий электропередачи
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Об этом сообщает телеканал «360».

До конца текущего года специалисты проведут работы, которые коснутся почти 3 тыс. км воздушных линий. Их модернизируют и создадут дополнительные мощности.

Уточняется, что в 2021 году в Подмосковье отремонтировали и возвели 4,3 тыс. км воздушных и кабельных линий электропередачи.

Как сообщал портал «Юга.ру», в Москве в октябре 2021 года состоялась встреча министра энергетики России Николая Шульгинова и главы Адыгеи Мурата Кумпилова.

Стороны обсудили вопросы газификации и развития электросетей в регионе.

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