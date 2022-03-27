Кабмин выделит 8,2 млрд рублей на обновление реабилитационного оборудования в регионах
- РИА Новости
«В 2022 году на оснащение региональных медицинских организаций современным реабилитационным оборудованием в федеральном бюджете предусмотрено 8,2 млрд рублей», — говорится в сообщении.
Отмечается, что всего в ближайшие два года планируется оснастить или переоснастить более 1350 отделений медицинской реабилитации в регионах, а также около 130 дневных стационаров.
В январе сообщалось, что правительство выделило регионам России более 7,3 млрд рублей на поддержку работающих по системе обязательного медицинского страхования поликлиник.