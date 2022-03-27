В Самарскую область приехали более 300 беженцев из Донбасса и с Украины

Второй поезд с 322 беженцами из Донбасса и с Украины прибыл в Самарскую область, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«27 марта в Самарскую область... прибыл второй спецпоезд. 322 вынужденных переселенца, в том числе 74 ребёнка», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что большинство беженцев приехали из Мариуполя.

Их разместят в оздоровительном лагере «Космос-2» в Красноярском районе, еще порядка 120 человек — в санатории «Алые паруса» в Ставропольском районе.

Ранее в Самарской области рассказали о работе по сбору гуманитарной помощи для беженцев из ДНР и ЛНР.