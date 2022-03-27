Путин поблагодарил участвующих в спецоперации на Украине сотрудников Росгвардии

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Российский лидер Владимир Путин в видеообращении в честь Дня войск национальной гвардии России поблагодарил сотрудников Росгвардии, участвующих в военной спецоперации на Украине.

«Вся наша огромная страна по праву гордится каждым из вас... Спасибо за стойкость и безупречную службу России», — сказал глава государства.

Путин поздравляю бойцов и командиров, личный состав и ветеранов Росгвардии с их профессиональным праздником.

По его словам, росгвардийцы действуют мужественно, решительно и бесстрашно.

24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Такое решение было принято после просьбы руководства ДНР и ЛНР о помощи.  

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