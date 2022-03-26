В Подмосковье торговые сети на треть нарастили поставки сахара

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Торговые сети Московской области на треть нарастили поставки сахарного песка и других социально значимых товаров в магазины.
В Подмосковье торговые сети на треть нарастили поставки сахара
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Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«Это говорит о том, что наши ретейлеры почти полностью перестроили логистические цепочки и поставки в магазины постепенно стабилизируются», — заявил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

Отмечается, что меры приняты для повышения объёма сахара в розничной торговле.

Как сообщал портал «Юга.ру», в Адыгее власти обсудили меры по контролю за ценообразованием в регионе.

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