В Подмосковье торговые сети на треть нарастили поставки сахара
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Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
«Это говорит о том, что наши ретейлеры почти полностью перестроили логистические цепочки и поставки в магазины постепенно стабилизируются», — заявил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.
Отмечается, что меры приняты для повышения объёма сахара в розничной торговле.
Как сообщал портал «Юга.ру», в Адыгее власти обсудили меры по контролю за ценообразованием в регионе.