В Подмосковье торговые сети на треть нарастили поставки сахара

Торговые сети Московской области на треть нарастили поставки сахарного песка и других социально значимых товаров в магазины.

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«Это говорит о том, что наши ретейлеры почти полностью перестроили логистические цепочки и поставки в магазины постепенно стабилизируются», — заявил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

Отмечается, что меры приняты для повышения объёма сахара в розничной торговле.

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