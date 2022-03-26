В России рассмотрят вопрос о расширении субсидирования покупок серверного ПО
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Он отметил, что будут отработаны стандартизация, поручительства по кредитам с использованием институтов развития.
«Создание специализированного оценщика также предпринимается, и расширение субсидирования покупок на серверное ПО, не только облачное», — цитирует ТАСС Чернышенко.
Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что правительство подготовило ряд предложений по поддержке IT-отрасли.