В России рассмотрят вопрос о расширении субсидирования покупок серверного ПО

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Российские власти рассмотрят вопрос о расширении субсидирования покупок серверного программного обеспечения (ПО), заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.
В России рассмотрят вопрос о расширении субсидирования покупок серверного ПО
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Он отметил, что будут отработаны стандартизация, поручительства по кредитам с использованием институтов развития.

«Создание специализированного оценщика также предпринимается, и расширение субсидирования покупок на серверное ПО, не только облачное», — цитирует ТАСС Чернышенко.

Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что правительство подготовило ряд предложений по поддержке IT-отрасли.

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